La Lega Serie A celebra Ferrieri Caputi, prima arbitro in Serie A: "Non sarà l'ultima"

Oggi è un giorno storico per il calcio italiano: Maria Sole Ferrieri Caputi, direttrice di gara di Sassuolo-Salernitana, diventa oggi la prima arbitra a dirigere un match nella massima serie del calcio italiano. La Lega Serie A la celebra così sui social: “Prima donna ad arbitrare nella nostra massima serie, ma non sarà l’ultima”. Si legge.

Maria Sole Ferrieri Caputi



First woman to ever officiate a game in our top flight, but not the last. #SassuoloSalernitana pic.twitter.com/476T0NjC8p