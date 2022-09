La madre di Spalletti torna sul brutto episodio del Franchi: "Il calcio deve essere un divertimento"

MilanNews.it

Ilva Spalletti, madre del tecnico del Napoli, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a La Nazione dopo il brutto episodio che l'ha vista indirettamente coinvolta nel match tra i partenopei e la Fiorentina: "Sono gesti che non fanno bene allo sport. Non conta che stavolta abbiano offeso noi, è una cosa brutta a prescindere. Non si deve fare e basta, in nessuno stadio. Il calcio deve essere un divertimento, così diventa una citrullata".