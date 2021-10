La Nazione - Concorrenza al Milan per Faivre: su di lui anche la Fiorentina

Come riportato nell'edizione odierna del quotidiano La Nazione, anche la Fiorentina starebbe pensando a Romain Faivre per rinforzare il proprio centrocampo. Il giovane di proprietà del Brest interessa anche al Milan, che ha tentato di prenderlo senza successo durante l'ultima sessione di mercato. Da non escludere un assalto dei rossoneri già a gennaio, nonostante fra i pretendenti ci siano anche i viola.