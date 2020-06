La Nazione - La Fiorentina dopo Thiago Silva pensa anche a Ibrahimovic

Mai direi mai, scrive La Nazione ricordando l'affare Ribery di un anno addietro. Oggi i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Thiago Silva, per il quale c'è stato un contatto diretto, un approccio formale in cui ai viola è stato risposto: "grazie, vi faremo sapere", dunque non un "no" secco, e Zlatan Ibrahimovic. Per quest'ultimo a tessere i discorsi ci sta pensando il procuratore Raiola, che molto probabilmente considererebbe più che positivo entrare in affari con la Fiorentina di Commisso.