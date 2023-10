La nota del Milan: "Parcheggio da 15.000 posti in nuovo stadio informazione assolutamente non corretta, a Parco Sud solo 750 auto”

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - "In merito ad alcune notizie riportate sulla dimensione dei parcheggi previsti nell'ipotesi progettuale per il nuovo stadio di San Donato, pari a circa 15.000 posti auto all'interno del Parco Sud, AC Milan precisa che l'informazione non è assolutamente corretta: il vero numero di parcheggi a servizio del parco e dell'abbazia di Chiaravalle (e solo usati dallo stadio nelle poche ore in cui ci saranno eventi) potrà essere solo di circa 750 posti auto", è quanto fa sapere il club rossonero. "Il dato dei 15.000 è del tutto irreale e fuorviante: per un parcheggio da 15.000 posti - specifica il Milan - servirebbe un'area grande come l'intera area di intervento del progetto (inclusa tutta l'area san Francesco su cui sarà realizzato lo stadio, il museo, gli uffici e l'entertainment centre).

15.000 posti auto occuperebbero infatti circa 450.000mq, a fronte dei 460mila totali". (ANSA).