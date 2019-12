Bologna-Milan, in Serie A, è stata giocata sei volte di sera. La gara di domenica, in programma alle 20:45, sarà la settima. In questi sei precedenti i rossoneri hanno vinto in quattro occasioni, compresa la storica vittoria in 9 contro 11 del febbraio 2017. Le altre due sfide in notturna sono terminate con risultato di pareggio.