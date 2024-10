La nuova idea (tattica) di Fonseca per stimolare Leao

Rafael Leao ha bisogno di una scossa, non solo in campo ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale. Il portoghese è un patrimonio del Milan, e spetta a Paulo Fonseca gestirlo nel miglior modo possibile. Nelle ultime settimane fra le parti ci sono state delle frizioni, inevitabile quando ci sono visioni diverse, ma per l'allenatore rossonero il numero 10 continua a non essere un caso, e lo conferma un po' quello che potrebbe accadere sabato a Monza.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Fonseca avrebbe in mente una nuova idea per stimolare ed accendere Leao. Più nello specifico l'intenzione dell'ex Lille sarebbe quella di avvicinare il numero 10 di più all'area di rigore avversaria, liberandolo così dalla maggior parte di compiti difensivo.