La pagella di Leao contro il Monza: "In pista di decollo"

In occasione dell'amichevole di ieri sera tra Milan e Monza, vinta dai rossoneri per 3-1 e che ha permesso di aggiudicarsi il Trofeo Silvio Berlusconi per il secondo anno consecutivo, c'è stato spazio dal primo minuto per Rafael Leao che ha messo altri minuti e altra benzina nelle gambe in vista della nuova stagione che comincerà sabato con la prima di campionato contro il Torino. Una buona prestazione per il portoghese, sostituito come tutti i compagni all'intervallo.

Questa la pagella di Rafael Leao a cura della redazione di Tuttosport: "Un bella occasione al 17’, un’intesa con Morata che sta nascendo, un paio di discrete discese delle sue per far venire i capelli bianchi agli avversari. Ancora non è il miglior Rafa, ma è in pista di decollo".

Questo il tabellino di Milan-Monza, match amichevole giocato a San Siro a margine della seconda edizione del "Trofeo Silvio Berlusconi":

MILAN - MONZA 3-1

Marcatori: 10' pt Saelemaekers, 34' pt Maldini, 2' st Jovic, 12' st Reijnders

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan (1' st Torriani); Calabria (1' st Jimenez) (17' st Zeroli), Gabbia (1' st Tomori), Thiaw (1' st Pavlovic), Terracciano (1' st Theo); Musah (1' st Bennacer), Adli (1' st Reijnders); Saelemaekers (1' st Chukwueze), Loftus-Cheek (1' st Liberali) (28' st Pobega), Leao (1' st Okafor); Morata (1' st Jovic). A disp.: Raveyre, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo (15' st Caldirola), Marì (15' st Bettella), Carboni (38' st D'Alessandro); Pereira, Bondo (15' st Gagliardini), Sensi (22' pt Pessina) (40' st Valoti), Kyriakopoulos (1' st Birindelli); Maldini (1' st Mota Carvalho), Vignato (25' st Diaw); Marić (15' st Petagna). A disp.: Mazza, Sorrentino, Machín, Marras. All.: Nesta.

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Bercigli-Rossi

IV UOMO: Tremolada

Ammoniti: nessuno

Recupero: 2' 1T - 0' 2T