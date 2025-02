La parata più difficile di Buffon? "Ne ho fatta una in finale di Coppa Campioni contro il Milan su colpo di testa di Inzaghi"

In una lunga intervista rilasciata a Jolly Roger - La radio dei pirati, l'ex portiere bianconero Gianluigi Buffon ha ripercorso la sua lunga carriera tra club e Nazionale. Queste le sue principali dichiarazioni riportate da Bianconeranews.it: "Parliamo di passato ormai, ma se dovessi scegliere un compagno di squadra simpatico, ne sceglierei due: Simone Pepe e Rino Gattuso. Se ho sempre giocato come portiere? Io ho cominciato a giocare come portiere a 12 anni e a 17 ho esordito in Serie A, ma dai 6 ai 12 giocavo come centrocampista o libero.

Qual è stata la mia parata più importante? Sicuramente è stata quella in finale del Mondiale sul colpo di testa di Zidane. Invece la più bella, la più difficile, allora…Ne ho fatta una in finale di Coppa Campioni contro il Milan su colpo di testa di Inzaghi. Una l’ho fatta in Coppa Campioni contro il Lione, un’altra in Nazionale in un’amichevole a Parma tra Italia e Paraguay. Queste sono le tre che mi ricordo bene, poi qualcun’altra l’ho dimenticata".