La particolare statistica: Milan in campo contro la Lazio solo con giocatori "europei"

“It’s the Final Countdown!” ritornello che risuonava nelle discoteche degli anni ‘80/’90, e tutti intonavano (o stonavano) l’assolo musicale a squarciagola, sentendosi invincibili. Adesso siamo al “Final countdown” di questo 2020, un anno difficile per tutti e dalle innumerevoli problematiche. Uno dei pochi aspetti positivi rimane però il Milan di Stefano Pioli, che, grazie anche all’arrivo di Ibra ed al grande lavoro della dirigenza, ha riportato il Diavolo ai vertici almeno in patria. E la conclusione non poteva essere migliore: il successo contro la Lazio targato Theo Hernandez ha mantenuto il Milan in testa alla classifica, davanti ai cugini dell’Inter anche se con una sola lunghezza di distacco. Il match di San Siro è ricollegabile al nome della band che ha composto lo storico pezzo presentato in apertura, gli “Europe”. Nella sfida che ha riconsegnato ai rossoneri il comando della classifica, mister Pioli ha infatti schierato un undici completamente europeo, complice le esclusioni forzate di Bennacer (infortunio) e Kessie (squalifica). Ed è proprio nel “Vecchio continente” che il Diavolo punta a tornare in vetta: obiettivo ancora lontano e complesso da raggiungere, ma questo Milan ha dimostrato in più occasioni di essere grande nonostante l’età anagrafica. Nel 2020 i rossoneri hanno raggiunto quota 76 punti complessivi in Serie A (più di tutte le altre), e nel post-lockdown sono l’unica compagine in Europa a non aver mai perso: ecco che si presenta di nuovo il nome della band svedese. E parlando di Svezia, viene spontaneo pensare a Zlatan Ibrahimovic: anche lui è al “Final Countdown” per tornare in campo, con tutto il popolo milanista impaziente di rivedere il suo fuoriclasse nordico all’opera. Chissà, magari dal vivo a San Siro.

Giovanni Picchi