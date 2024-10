La Premier League spende 2,26 miliardi di euro in stipendi. Serie A quarta

La Serie A spende meno della Liga e della Premier League in stipendi. Questo è il quadro che viene fuori dall’inchiesta del Corriere dello Sport con l’Italia che mette sul piatto circa 1,05 miliardi di euro. Cento milioni in meno della Liga che è a 1,15 miliardi, meno della metà della Premier League che ha ingaggi faraonici da 2,26 miliardi. Di fatto poco meno del doppio della Liga che è terza in classifica.

Chi è al secondo posto? La Saudi Pro League con 1,4 miliardi, dovuti appunto per cercare di calamitare i migliori giocatori e creare un campionato arabo di livello. Per ora è un’operazione fallita da parte dei sauditi. La Bundesliga è quinta dietro l’Italia con 978,8 milioni, mentre la Ligue 1 è molto lontana con 700 milioni.

In tutto questo gli stipendi della Serie A stanno calando lievemente. Nel 2018-19 erano 1,23 miliardi, due stagioni dopo il punto più alto con 1,27 miliardi, post Covid c'è una serie "negativa" in positivo, cioè con stipendi meno alti: 1,21 nel 2021-22, 1,12 nel 2022-23, 1,110 nel 2023-24. Quest'anno un'ulteriore contrazione.

MONTE STIPENDI AL LORDO IN SERIE A (in milioni di euro)

1. Inter 141,7

2. Juventus 113,8

3. Milan 96,6

4. Roma 87,9

5. Napoli 85,7

6. Lazio 68,3

7. Atalanta 56,2

8. Fiorentina 55,9

9. Torino 44,3

10. Como 35,3

11. Bologna 35,1

12. Genoa 33,5

13. Monza 32,4

14. Udinese 27,7

15. Cagliari 24,6

16. Venezia 24,3

17. Parma 24,1

18. Hellas Verona 20,7

19. Empoli 20,6

20. Lecce 19,9