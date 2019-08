Attaccante laterale, mezzala, esterno sinistro di centrocampo e ora regista: la quarta vita tattica di Calhanoglu comincerà con molte probabilità domani a Udine. I Biglia si è fermato per un piccolo problema all’adduttore sinistro e Giampaolo ha già deciso: a dettare i tempi della manovra contro l’Udinese ci sarà il numero 10. Per Calha, dunque, sarà la prima volta da playmaker in una gara ufficiale dal primo minuto.