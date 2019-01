La Repubblica: "Champions a inviti: il piano che lega Juve, Milan e Inter"

Per il triennio 2024/27, la UEFA ha in programma una rivoluzione del format della Champions League. Partite nel weekend con slittamento del campionato in mezzo alla settimana. E l’ipotesi di distribuire wild card, ossia inviti, legati alla storia dei club, ma pure all’attrattività delle città. Un progetto - scrive il quotidiano La Repubblica - sul modello del Sei Nazioni di rugby. In quest’ottica non sembrano casuali i nuovi equilibri della Lega di Serie A, dove le posizioni di Juve, Milan e Inter si sono improvvisamente avvicinate. Il fronte antagonista, invece, è rappresentato da Roma, Napoli e Fiorentina, che non vogliono essere costrette a conquistare sul campo il solo posto libero per giocare una Champions a cui le milanesi sono invitate.