La Repubblica - Fra Milan e Napoli il pareggio perfetto

Milan e Napoli si sono fermate a vicenda e lo 0-0 - osserva il quotidiano La Repubblica oggi in edicola - non è dispiaciuto a nessuno, anche se hanno provato a superarsi fino all’ultimo. Il primo tempo del Milan, per concentrazione e scrupolosità tattica, ha ricordato a Maldini e Shevchenko ( in tribuna) i canoni della loro antica guida. La differenza consiste nel livello tecnico degli interpreti: catturato il pallone, il contropiede si è arenato nei passaggi fuori misura e in qualche arzigogolo di Suso e Çalhanoglu.