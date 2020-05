La Repubblica: mercoledì Conte potrebbe annunciare lo stop al campionato

Tante Regioni (Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna) hanno forzato la mano consentendo ai club appartenenti al proprio territorio di riaprire i centri sportivi per riprendere almeno gli allenamenti individuali, rispettando ovviamente tutte le norme per la sicurezza. Ma, stando a quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, la Serie A resta più in bilico che mai. Ora la palla è nelle mani del Governo. Il premier Giuseppe Conte - si legge - mercoledì potrebbe seguire il modello francese (Ligue 1 stoppata definitivamente) e annunciare la chiusura del campionato. Ma i club si aggrappano alla scia di Premier League e Bundesliga, che hanno votato per una ripartenza.