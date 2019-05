Ivan Gazidis è pronto ad affidare a Maldini la direzione tecnica. Il suo candidato per la panchina - riporta il quotidiano La Repubblica - è Giampaolo, in uscita dalla Samp. Il club, invece, segue Simone Inzaghi, che ha rimandato le vacanze previste per domani per incontrare Lotito. Il Milan sceglierà tra loro due il successore di Gattuso.