La rimonta nella ripresa

A Marassi, il Milan è andato al riposo in svantaggio 1-0 contro il Genoa. Nella ripresa il 2-1 finale a favore dei rossoneri. Una rimonta tutta nella ripresa il Milan non la faceva da un anno e mezzo. Da Cutrone a Leão. Era il 18 marzo 2018 e i rossoneri erano andati al riposo sotto di un gol a San Siro, con il Chievo che conduceva 2-1. Poi nella ripresa il pareggio di Cutrone e il gol della vittoria da parte di André Silva.



Una rimonta simile a quella di Genova, il Milan l'aveva fatta anche a Cagliari nel gennaio 2018, ma in quel caso i rossoneri avevano risposto al gol di Barella con le due reti messe a segno da Kessie entrambe nel primo tempo. Per trovare due situazioni simili, in trasferta in campionato, a quelle di Genoa-Milan bisogna risalire al gennaio 2014 e al dicembre 2015, con due allenatori molto diversi fra loro, Seedorf e Mihajlović.

A Cagliari, nel dicembre 2014, all'inizio del girone di ritorno, con Clarence per la prima volta sulla panchina del Milan in trasferta, i rossoneri avevano chiuso il primo tempo sullo 0-1. Risultato che era ancora tale e quale, al 40' minuto del secondo tempo. Poi la punizione di Balotelli e la deviazione su calcio d'angolo di Pazzini diedero la vittoria in rimonta al Milan.



Sempre rimonta, ma diversa nel punteggio a Frosinone. Era l'ultima partita prima della sosta natalizia del 2015-16 e Milan sotto di un gol sul campo dei ciociari. Nella ripresa, da 0-1 a 4-2 per il Milan, con le reti di Abate, Bacca, Alex e Bonaventura. La particolarità di Genoa-Milan di sabato sera è che la rimonta è arrivata, ma senza il gol di un attaccante. Le reti le hanno messe a segno Theo Hernández e Kessie, anche se il fallo da rigore genoano è stato commesso sull'iniziativa di una punta come Rafael Leão.