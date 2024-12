La rivelazione sulla cessione del Milan: non c'era solo Cardinale interessato

La prestigiosa Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui analizza il caso AC Milan, di cui Giorgio Furlani, alumnus dell'ateneo americano, è l'amministratore delegato. Un testo in cui si analizza il progetto del club dall'arrivo di Gerry Cardinale e in cui diversi protagonisti di proprietà e società hanno preso la parola per esprimere il proprio punto di vista.

Di seguito le dichiarazioni del amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.

Sull'arrivo di RedBird e Cardinale: "Avevamo diversi soggetti che bussavano alla nostra porta: non era un segreto che Elliott stesse cercando di vendere la sua quota al giusto prezzo. Alla fine, Gerry era l'acquirente più interessato e disposto".

