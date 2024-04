La Roma batte il Milan due volte di fila: non succedeva da ottobre 2017

Giornata amara per il Milan: i rossoneri sono stati eliminati ieri sera dalla Roma ai quarti di Europa League, giocando una partita ancora peggiore dell'andata e perdendo sia il confronto a San Siro che quello di ieri sera al ritorno all'Olimpico. Sconfitta totale, con squadra spenta, delusa e confusa in campo cercando di seguire quello che un altrettanto deluso Stefano Pioli ha preparato, sbagliando, per l'occasione.

La Roma ha battuto il Milan in due gare consecutive, considerando tutte le competizioni, per la prima volta dal periodo compreso tra maggio 2016 e ottobre 2017 (quattro in quel caso, tutte in Serie A).