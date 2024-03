"La Roma gioca un calcio offensivo, può essere un bene per Pioli". Così Galli sulla prossima sfida in Europa contro i giallorossi

"Tra Inter e Roma incrocio non semplice, perché i giallorossi hanno cambiato passo e sono in salute. Merito di De Rossi, la sua Roma gioca un calcio propositivo e offensivo. E questo, paradossalmente, può diventare un assist per i rossoneri: il Milan soffre le avversarie chiuse e dà il meglio nelle partite giocate a viso aperto. Sarà una bella battaglia, e se il Milan la vincerà si presenterà alla sfida con l’Inter con una spinta importante".

Così ha parlato l'ex difensore del Milan, Filippo Galli, che nel corso della giornata odierna ha rilasciato un'interessante intervista in esclusiva alla "Gazzetta dello Sport" Toccando interessanti temi sul presente e futuro della stagione dei rossoneri di mister Stefano Pioli.