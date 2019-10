La Roma valuta svincolati per l'emergenza infortuni: si parla anche di tre ex rossoneri

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, tra i tantissimi giocatori svincolati che la Roma sta valutando per ovviare all'emergenza infortuni ci sono anche tre ex rossoneri, Riccardo Montolivo, Antonio Nocerino e Mathieu Flamini. Tuttavia, al momento, la dirigenza giallorossa non sembra particolarmente scaldata dalle opzioni disponibili sul mercato.