La Serie A che può perdere il Mondiale, la lista dei possibili "big" assenti: da Maignan a Pogba

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca ormai meno di un mese all'inizio del Mondiale, ma sono già diverse le defezioni di possibili "big" provenienti dalla Serie A che causa infortunio potrebbero saltare la competizione qatariota. Uno dei più importanti potrebbe essere Mike Maignan del Milan, che è alle prese con un problema al polpaccio: la sua convocazione con la Francia è in dubbio. E a proposito di Francia, non ci sarà nemmeno Paul Pogba, che ha subito un nuovo stop di carattere muscolare. Forfait praticamente certo per Alexis Saelemaekers a causa dell'infortunio al ginocchio, in dubbio invece il compagno belga Lukaku, bersagliato da diversi problemi di carattere muscolare.