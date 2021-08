La Serie A con Premier e Liga: muro contro muro con la FIFA sulle gare delle nazionali

Era attesa, è arrivata. Dopo Premier League e Liga, anche la Lega Serie A prende posizione sulla sosta per le nazionali di settembre 2021, avversata dai club spaventati di poter perdere i propri giocatori per un lungo periodo, a causa dei viaggi in paesi appartenenti a zone rosse per il contagio da Covid-19. "La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che - si legge nella nota stampa diramata in giornata - sosterrà in ogni sede la decisione dei propri club di non rilasciare i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in paesi al cui rientro in Italia sia previsto l’isolamento fiduciario in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di virus Sars-Cov-2". Una posizione forte e condivisa dai potenti del calcio europeo, con la diplomazia FIFA già al lavoro: Gianni Infantino ha infatti chiesto al premier britannico Boris Johnson di sollevare le restrizioni in materia di quarantena per consentire ai calciatori di viaggiare verso i Paesi a rischio. Difficile che si arrivi a una soluzione di questo tipo, il muro contro muro (peraltro le leghe hanno richiamato le indicazioni della stessa FIFA in materia) sembra davvero dietro l'angolo.