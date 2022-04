MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lega Serie A Tim ha voluto dedicare un post su Instagram a Zlatan Ibrahimovic, lodandolo per le sue doti di leader e paragonandolo - come spesso ha fatto anche lo stesso calciatore svedese - a un leone. Questa la dedica, in inglese, comparsa sul profilo social della Serie A: "The definition of a LEADER".