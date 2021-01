La Stampa: "C’è Leao meravigliao: il Milan è inarrestabile, passa anche con il rosso"

"C’è Leao meravigliao: il Milan è inarrestabile, passa anche con il rosso": titola così questa mattina La Stampa che analizza la vittoria di ieri del Diavolo, arrivata nonostante abbia giocato per un'ora in 10 a causa dell'espulsione di Tonali. Grande prova di carattere dei rossoneri che non hanno nessuna intenzione di fermarsi e continuano la loro corsa solitaria in vetta alla classifica. Super gol di Leao ad inizio ripresa.