La Stampa: "Ibra da 10, Napoli in ginocchio: continua la fuga solitaria del Milan"

"Ibra da 10, Napoli in ginocchio: continua la fuga solitaria del Milan": titola così questa mattina La Stampa che racconta l'impresa di ieri dei rossoneri che sono tornati a vincere al San Paolo in campionato dopo dieci anni. Decisivo, tanto per cambiare, Zlatan Ibrahimovic che con la doppietta di ieri sale a 10 reti in questa Serie A. Il Diavolo resta così in vetta da solo in classifica.