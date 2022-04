La Stampa: "Il derby più lungo vale la finale. Inter-Milan, tre continenti in gioco"

MilanNews.it

"Il derby più lungo vale la finale. Inter-Milan, tre continenti in gioco": titola così questa mattina La Stampa in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma stasera a San Siro (si ripartirà dallo 0-0 dell'andata). Si troveranno di fronte l'Inter dei cinesi di Suning e il Milan americano di Elliott che potrebbe però presto cambiare proprietà e passare nelle mani degli arabi di Investcorp.