La Stampa: "Il Toro cede solo ai rigori. Rincon, errore decisivo: Milan ai quarti"

La Stampa, stamani in edicola, apre la sua prima pagina titolando sulla Coppa Italia: "Il Toro cede solo ai rigori. Rincon, errore decisivo: Milan ai quarti". I rossoneri hanno portato a casa l'ottavo di finale giocato ieri contro i granata, grazie al decimo rigore di Calhanoglu. Ibrahimovic è tornato in campo dal primo minuto, non riuscendo però a incedere e venendo sostituito dopo il primo tempo.