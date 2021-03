"Milan a metà e senza Ibra per difendere la Champions": titola così questa mattina La Stampa in vista del match di stasera dei rossoneri contro l'Udinese. Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori per infortunio come Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer e Mandzukic, mentre altri, come Tomori e Calabria, sono affaticati e non al meglio della condizione.