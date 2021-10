La Stampa: "Milan a zero, gli assenti fanno la differenza"

La Stampa in edicola stamattina titola così: "Milan a zero, gli assenti fanno la differenza. Il terzo ko di fila è quasi una sentenza". I rossoneri hanno ottenuto ieri contro il Porto la terza sconfitta in tre partite, ora si fa davvero durissima per la qualificazione agli ottavi. Contro i portoghesi, si sono fatte purtroppo sentire le assenze di gente come Maignan, Theo Hernandez, Kessie, Diaz e Rebic.