La Stampa: "Milan come è dolce Zagabria. Poker d’autore e ottavi a un passo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questo il titolo odierno de La Stampa sui rossoneri: "Milan come è dolce Zagabria. Poker d’autore e ottavi a un passo". Dinamo battuta nettamente 4-0, ora alla squadra di Pioli basterà fare un punto mercoledì prossimo a San Siro contro il Salisburgo nell'ultimo match del girone E per conquistare il pass per gli ottavi di Champions League.