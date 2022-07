La Stampa: "Primo giorno di scuola per il Milan campione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Stampa in edicola oggi titola così: "Primo giorno di scuola per il Milan campione". La squadra rossonera, poco più di un mese dopo la conquista del suo 19° scudetto, si ritrova questa mattina a Milanello per il raduno e il primo allenamento della nuova stagione. Nel pomeriggio è invece in programma la conferenza stampa di Stefano Pioli.