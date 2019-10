La Stampa: "Pugni, sangue e manette. Quella notte selvaggia del Milan alla Bombonera"

"Pugni, sangue e manette. Quella notte selvaggia del Milan alla Bombonera": titola così questa mattina La Stampa che ricorda che 50 anni fa (il 22 ottobre la data precisa) a Buenos Aires il Milan ha conquistato la sua prima Coppa Intercontinentale contro l'Estudiantes. Quella serata è diventata però famosa per il vergognoso comportamento degli argentini, drogati e violenti come si è mai visto in diretta tv su un campo da calcio. La violanza dell'Estudiantes costò caro a Prati e soprattutto a Combin (setto nasale fratturato dopo un pugno), il quale a fine partita venne arrestato, reo di non aver svolto il servizio di leva in Argentina. Dopo qualche ora, però, venne rilasciato in quanto spuntò un documento che attestava che l'argentino naturalizzato francese aveva svolto il servizio militare in Francia.