La Stampa: "Rissa con Lukaku, Ibra gioca in difesa: 'Il razzismo non esiste nel mio mondo'"

La Stampa in edicola oggi titola così: "Rissa con Lukaku, Ibra gioca in difesa: 'Il razzismo non esiste nel mio mondo'". La lite tra i due attaccanti nel derby di Coppa Italia ha scatenato polemiche infinite e qualcuno parla anche di frasi razziste da parte dello svedese, il quale però ieri ha voluto respingere subito queste accuse: "Il razzismo non esiste nel mio mondo" ha scritto il giocatore del Milan sui social. Intanto, sono attese per domani le decisioni del Giudice Sportivo.