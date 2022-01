La Stampa: "San Siro indigesto per Mou. Il Milan convince e piega la Roma"

Questa volta San Siro è indigesto per José Mourinho. L'allenatore incappa infatti con la sua Roma in una sconfitta per 3-1 contro il Milan che si rivela pesante anche per la classifica. La squadra di Pioli invece si porta a -1 dalla capolista Inter che non ha giocato a Bologna. I rossoneri tornano ad essere convincenti, colpiscono due legni e sbagliano anche un rigore con Ibrahimovic che, al momento del suo ingresso in campo, è stato bersagliato da cori a sfondo razzista dai tifosi giallorossi, invitati a smetterla dallo stesso Special One, a sua volta infastidito dagli insulti del pubblico di casa per il suo passato interista. A riportarlo è La Stampa.