La Stampa su Milan e Inter: "Sheva e Thiago, con Genoa e Spezia sfide da grandi ex"

La Stampa in edicola stamattina titola così su Milan e Inter, in campo stasera per la 15^ giornata di Serie A: "Sheva e Thiago, con Genoa e Spezia sfide da grandi ex". I rossoneri saranno impegnati in casa del Grifone allenato dall'ex attaccante ucraino, mentre i nerazzurri ospiteranno a San Siro la squadra bianconera che in panchina è guidata dall'ex centrocampista interista.