La Stampa sul calcio: "Fase due"

La sezione sportiva del quotidiano La Stampa oggi in edicola si apre con il titolo: "Fase due". Magari sarà solo un'illusione, dato che la ripresa della Serie A resta appesa a un filo, ma vedere tornare i calciatori in azione è un altro segnale di normalità che inaugura fisicamente la Fase 2 dello sport e delle nostre vite. Gli allenamenti - rigorosamente individuali e ben distanziati - escono dall'isolamento casalingo per tornare sui campi abituali, mentre il mondo del pallone riscopre riti e protagonisti che rischiavano di fermarsi definitivamente.