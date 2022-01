La Stampa titola: "Ibra-Hernandez-Leao. Milan, i mostri di Venezia"

Questo il titolo odierno de La Stampa per commentare la vittoria di ieri dei rossoneri: "Ibra-Hernandez-Leao. Milan, i mostri di Venezia". Meritato e netto successo del Diavolo in casa dei veneti grazie ad una rete di Ibrahimovic (in gol a 80 squadre dei 5 top campionati europei) e ad una doppietta di capitan Theo Hernandez. Leao non ha segnato, ma ha regalato due assist per le reti dello svedese e del francese.