La Stampa titola: "Milan-Uefa, l'accordo è vicino. Il Toro vede l'Europa League"

"Milan-Uefa, l'accordo è vicino. Il Toro vede l'Europa League": titola così questa mattina La Stampa che spiega che oggi il club rossonero potrebbe ottenere un anno in più per sistemare i conti se dovesse essere escluso dalla prossima Europa League. In quel caso, sarà il Torino a prendere il posto del Milan (granata ai preliminari, Roma direttamente alla fase a gironi).