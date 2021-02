La Stampa in edicola stamattina titola così su Zlatan Ibrahimovic: "La carica dei 501". Con la doppietta di ieri al Crotone, il centravanti svedese è salito a quota 501 gol in carriera con i club e ha riportato in vetta al campionato il suo Milan. Ibra ha ora due obiettivi ben chiari in testa: lo scudetto e il rinnovo con il club di via Aldo Rossi.