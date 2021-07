La Stampa - Tottenham, ipotesi Vlahovic se parte Kane

Come riportato questa mattina dal quotidiano La Stampa, il Tottenham starebbe pensando a Dusan Vlahovic in caso di addio di Harry Kane, molto vicino al Manchester City. Gli Spurs potrebbero ricavare una grossa cifra dalla vendita del centravanti inglese, puntando fin da subito sul giovane serbo in forza alla Fiorentina. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan, in una posizione più defilata vista la richiesta di 60 milioni per il cartellino del classe '99.