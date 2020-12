La Stella Rossa porta bene al Milan: quattro precedenti, passaggi del turno e coppa in mano

Facciano gli scongiuri del caso i tifosi del Milan che leggeranno questa statistica, ma nelle quattro precedenti occasioni in cui i rossoneri hanno incontrato la Stella Rossa, il Diavolo non ha mai perso (2 vittorie e due pareggi). Non solo, tanto nel 1988-1989 (ottavi di finale di Coppa dei Campioni) quanto nel 2006-2007 (preliminare di Champions League), dopo aver superato il doppio confronto, il Milan ha sempre alzato il trofeo.