La Super League come naturale evoluzione del calcio

Il 19 aprile resterà una data memorabile. Una data che segna una scissione epocale nel mondo del calcio europeo con l'istituzione della Super League. E come accade in ogni rivoluzione, ci sono pareri discordanti che dividono ulteriormente i tifosi in due fazioni: i pro e i contro. Ma, come riportato il portale mondosportivo.it, per poter valutare la qualità di questo prodotto bisognerà aspettare la prima edizione, perché il calcio dagli anni ’70 in poi è diventato un vero e proprio prodotto. Negli ultimi 20 anni questo sport ha solo preso una piega ancora più commerciale di prima, ma non così differente da quando gli sponsor hanno messo il piede sul pallone. Il consiglio, quindi, è di non partire prevenuti, sia se favorevoli o contrari, aspettando quindi la prova del nove. Qualora non piacesse questa evoluzione del calcio, i club saranno sicuramente i primi a fare un passo indietro.