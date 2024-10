La Verità attacca: "Farsa completa: a Bologna manco ha piovuto"

vedi letture

In teoria dalle parti di Milanello hanno anche già archiviato la (non) pratica di Bologna, anche perché martedì a San Siro è atteso il Napoli di Antonio Conte, capolista, in una sfida che potrebbe avere un peso specifico nella corsa allo Scudetto.

Nel frattempo, però, le polemiche relative al rinvio di Bologna-Milan non si placano, con La Verità che questa mattina ha titolato: "Farsa completa: a Bologna manco ha piovuto". Il quotidiano si sarà sicuramente rifatto non solo alla questione relativa al fatto che si è creato un precedente importante che potrebbe portare un domani un altro sindaco a rinviare una partita, ma anche al fatto che alla fine, a differenza di quanto era previsto, ieri a Bologna non è scesa neanche una goccia d'acqua.