La vittoria di Fonseca: "Non sbaglia la formazione. Perfetti i cambi"

Il Milan vince a San Siro contro il Club Brugge e conquista i primi tre punti della sua Champions League. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di mister Paulo Fonseca:

La Gazzetta dello Sport 7: "Non sbaglia la formazione, è giusto che Leao giochi. Perfetti i cambi: il Milan svolta dopo l'uscita di Leao e l'ingresso di Okafor e Chukwueze".

Il Corriere dello Sport 6.5: "La sua squadra comincia in apnea, poi serve la magia del solito Pulisic per spezzare l’equilibrio. I cambi Chukwueze-Okafor cambiano il match. Primi tre punti in Europa".

Tuttosport 6: "Inizio horror in entrambi i tempi, con l’aggravante del secondo in 11 contro 10. Bene la vittoria, bene alcuni singoli, ma il 4-3-3 di ieri non ha dato sicurezze su dinamismo e distanza tra reparti".

Il Corriere della Sera 7: "Cambia modulo, indovina le sostituzioni, conquista i primi tre punti in coppa".

La Repubblica 6.5

LA PAGELLA DI FONSECA A CURA DI MILANNEWS.IT

ALL. FONSECA 6.5: l’approccio della squadra è terribile e anche il primo tempo, nonostante il vantaggio, è rivedibile. Poi la squadra si rimette in bolla con i suoi cambi, perché dimostra di aver carattere togliendo Leao e Loftus con Okafor e Chukwueze che fanno la differenza.