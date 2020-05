Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto in una diretta su Canale Europa con Carlo Pellegatti e ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma: "Non vedo all'orizzonte un acquirente che spinga le parti verso una separazione immediata, poi vedremo se rinnoverà per un altro anno, ma al momento non lo vedo lontano dal Milan".