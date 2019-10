Laura Fusetti: "Non abbiamo paura di nessuno, quest'anno lottiamo di più"

Laura Fusetti, centrocampista del Milan Femminile e della Nazionale Italiana, è stata intervistata da Sky Sport. Ecco le sue parole: “Ho visto la Supercoppa da casa, ho seguito questa partita che aspettava un po’ tutta Italia. Anche noi volevamo vedere sia la Juve che la Fiorentina perché saranno le nostre prossime avversarie. Oggi in allenamento la prima domanda di mister Ganz è stata “Avete visto la partita?”. Noi, con l’aiuto del mister, stiamo cercando di dare sempre il massimo e di migliorare i nostri punti deboli. La forza di volontà e la cattiveria agonistica sono le cose che ci contraddistinguono di più, sono le cose che ci hanno permesso di portare a casa i tre punti anche contro una squadra forte come la Roma nella prima partita. Juventus e Fiorentina sono due squadre molto forti e temibili. Anche ieri la Juve ha dimostrato di essere molto forte. La Fiorentina magari in questo momento può avere qualche difficoltà ma io credo che sia una squadra grintosa, con carattere, e sabato sarà una partita davvero difficile. Noi non sottovalutiamo nessuno ma dall’altra parte non abbiamo nessun timore reverenziale. Ci concentriamo sul nostro lavoro, da stamattina abbiamo iniziato a studiare la partita di sabato. Nonostante in estate abbiamo perso giocatrici importanti sin dai primi allenamenti le nuove compagne di squadra hanno dimostrato di avere carattere e voglia di dimostrare. Magari abbiamo perso un po’ a livello tecnico, ma non abbiamo niente da invidiare alla rosa dell’anno scorso per voglia di lottare tutte insieme".