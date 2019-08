Laxalt, il poco impiego al Milan può determinare un'altra avventura altrove

Per Diego Laxalt, in uscita dal Milan, si parla di Parma. Il laterale sinistro classe 1993, a Milano dall'anno scorso, ha messo insieme 29 partite, senza trovare il gol e realizzando 1 assist. Il minutaggio complessivo (1.276') corrisponde a poco più di 14 partite intere, e forte del poco impiego all'ombra rossonera della Madonnina cui si aggiunge l'arrivo di Theo Hernandez (idealmente davanti a tutti nelle gerarchie della fascia sinistra), l'uruguaiano ex Genoa sta pensando di intraprendere una nuova avventura.