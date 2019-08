Laxalt non convocato per il Manchester United, come Paquetà sta seguendo un percorso di lavoro personalizzato

Diego Laxalt e Lucas Paquetà sono stati gli ultimi, ad oggi, ad essere rientrati dalle vacanze, visti gli impegni con le rispettive Nazionali in Copa America. I due rossoneri, quindi, scontano attualmente un ritardo nella preparazione rispetto ai compagni di squadra. Per questo motivo, l'uruguayano e il brasiliano stanno seguendo un percorso di allenamento personalizzato a Milanello e non sono stati convocati per la sfida contro il Manchester United, ultimo impegno di ICC.