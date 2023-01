LAZ-MIL (2-0): raddoppio Lazio con Zaccagni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gol della Lazio al minuto 38, il secondo del match. Marusic è imbeccato bene da Pedro, che trova il corridoio giusto per mettere in dfficoltà Dest. Il numero 77 arriva in area e tira addosso a Tatarusanu, che tentando l'intervento si fa passare la palla sotto la gamba in modo piuttosto goffo. Palla sul palo, Zaccagni è il primo ad avventarsi sul pallone e a porta vuota non può che metterla dentro. 2-0 all'Olimpico.